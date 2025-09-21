Sconvolgente Garlasco la tesi choc dell’avvocato Lovati può cambiare tutto su Chiara Poggi

Il delitto di Garlasco, a distanza di quasi vent’anni, continua a generare ipotesi e riletture che tengono viva l’attenzione dell’opinione pubblica. La tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007, è stata al centro di uno dei processi più discussi della cronaca nera italiana, con la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Eppure, nonostante il verdetto, periodicamente tornano a galla teorie alternative che cercano di collegare l’omicidio a scenari più oscuri e complessi. >> “Non è possibile, è grave”. Belen, Cecilia e tutta la famiglia Rodriguez: scoppia forte il caso dopo la foto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: sconvolgente - garlasco

“Una conclusione clamorosa”. L'annuncio di Gianluigi Nuzzi sul caso Garlasco: “Arrivate nuove notizie”. Cosa succede ora - facebook.com Vai su Facebook

News Garlasco - X Vai su X

Garlasco, l'avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi: cos'è la massoneria bianca; Garlasco in Tv, l’avvocato Lovati svela l'ipotesi choc sulla massoneria bianca. E tuona: A ognuno il suo lavoro; Garlasco, rivelazioni choc a Le Iene: il supertestimone e gli audio di Paola Cappa.

Garlasco, la nuova teoria dell’avvocato Lovati è da brividi: c’entra la massoneria bianca. E tuona: “A ognuno il suo lavoro" - L’avvocato Lovati, difensore di Sempio, svela a Ignoto X la sua ipotesi choc: dietro la morte di Chiara Poggi ci sarebbe la massoneria bianca, non le messe nere ... Come scrive libero.it

Caso Garlasco, la tesi dei due assassini e l'ipotesi di riesumazione del corpo di Chiara - Sul delitto ci si avvicina ad una resa dei conti finale tra periti e avvocati, con la riapertura dei tribunali. Si legge su rainews.it