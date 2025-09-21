Scontri tra ultras prima di Cremonese-Parma | volano calci e pugni danneggiate auto in sosta in zona stadio
Cremona, 21 settembre 2025 – Alta tensione nei pressi dello stadio Zini di Cremona, oggi domenica 21 settembre poco prima dell’inizio del match tra Cremonese e Parma in programma alle 15 nell’ambito della quarta giornata di campionato di Serie A. Prima del fischio d’inizio della partita tra i supporter lombardi e quelli parmigiani c’è stato un contatto – durato alcuni minuti – nelle vicinanze dello stadio dei grigiorossi. Secondo quanto si è appreso, una cinquantina di ultras in tutto si sono affrontati a calci e pugni, sono stati divelti cartelli presumibilmente con l'intenzione di usare le aste come bastoni e diverse auto in sosta sono state danneggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
