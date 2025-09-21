Scomparsa 14 anni fa c’è un uomo sotto torchio
Pieve Santo Stefano (Arezzo), 21 settembre 2025 – Roberta Ragusa dal 14 gennaio 2012 e Guerrina Piscaglia dal 1° maggio 2014: sono ufficialmente loro le grandi “ scomparse ” della cronaca italiana degli ultimi tempi, ma c’è una terza donna – dalla risonanza mediatica meno continua – che le supera a livello temporale: Paola Casali, della quale non si hanno più notizie dal 20 febbraio 2011. E la Valtiberina si è ritrovata a suo modo coinvolta in questo caso, che oggi torna di stretta attualità. Andiamo con ordine. Paola Casali, che oggi avrebbe 63 anni, è originaria di Licata, in Sicilia, anche se risiede in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scomparsa di Paola Casali. L'indagato fa scena muta dinanzi ai Pm - Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un sessantenne originario siciliano, ma da anni residente nell'aretino ... Secondo lanazione.it
Scomparsa da Licata 14 anni fa, continuano le ricerche: l’indagato fa scena muta davanti ai pm - Ieri è stato convocato l'unico indagato nel procedimento, un 60enne siciliano, ma da anni residente in provincia di Arezzo. meridionews.it scrive