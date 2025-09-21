Scivolata durante un’escursione | serve l’intervento del Soccorso Alpino

Cesenatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale del Soccorso Alpino, stazione monte Falco, ha svolto domenica un intervento all'interno del Parco Foreste Casentinesi a La Lama (nel territorio comunale di Bagno di Romagna) in aiuto ad una 52enne di Treviso che ha riportato un trauma ad un ginocchio.L'incidente è avvenuto lungo il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

