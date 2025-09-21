Scivola sul sentiero ai Sassi di Rocca Malatina ferita 67enne

Paura questa mattina al parco dei Sassi di Rocca Malatina, dove una donna di 67 anni, residente a Castelvetro, è rimasta ferita durante un’escursione insieme ai familiari.Intorno alle 11.30, mentre percorreva il sentiero CAI 4002, la donna è scivolata procurandosi un trauma alla gamba che le ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

