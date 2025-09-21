Scivola in curva e si schianta con la moto | grave 42enne bergamasco
Bienno (Brescia). In curva sarebbe scivolato sulla ghiaia, schiantandosi con la parete di roccia a bordo della strada. Un 42enne di Verdellino è in gravi condizioni dopo che, mentre risaliva la Val Camonica, domenica mattina ha perso il controllo della propria moto sull’ex Statale delle Tre Valli nel territorio comunale di Bienno. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9. Con la sua Yamaha FZ1 il motociclista era partito da Bergamo di buon’ora con un gruppo di amici per raggiungere il passo Crocedomini. Immediati i soccorsi: il centauro bergamasco è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: scivola - curva
CIVITANOVA - L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in un tratto in curva. Il ferito portato a Torrette - facebook.com Vai su Facebook
Scivola in curva e si schianta con la moto: grave 42enne bergamasco; Cade in moto in curva e scivola contro il muretto: centauro all'ospedale; Scivola e cade con la moto, un 51enne portato a Torrette.
Sorpassa in curva e per un soffio non si schianta contro i carabinieri - Un sorpasso azzardato in curva e lo scontro, evitato per un soffio, contro una moto dei carabinieri. Secondo rainews.it
Sbanda con la moto sulle curve di Cingoli: centauro ferito, ricoverato a Torrette - Subito soccorso, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ... Segnala msn.com