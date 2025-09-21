Bienno (Brescia). In curva sarebbe scivolato sulla ghiaia, schiantandosi con la parete di roccia a bordo della strada. Un 42enne di Verdellino è in gravi condizioni dopo che, mentre risaliva la Val Camonica, domenica mattina ha perso il controllo della propria moto sull’ex Statale delle Tre Valli nel territorio comunale di Bienno. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9. Con la sua Yamaha FZ1 il motociclista era partito da Bergamo di buon’ora con un gruppo di amici per raggiungere il passo Crocedomini. Immediati i soccorsi: il centauro bergamasco è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Scivola in curva e si schianta con la moto: grave 42enne bergamasco