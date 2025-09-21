Scivola in acqua durante una battuta di pesca | ragazzo di 20 anni muore sotto gli occhi degli amici

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica tragica oggi, 21 settembre, a Cremona, dove un ragazzo è morto dopo essere caduto in un canale navigabile. La vittima è un ventenne di nazionalità romena.Scivola nel canale e muore a 20 anni Appassionato di pesca, il ragazzo era ospite di alcuni amici e con loro aveva raggiunto il canale. 🔗 Leggi su Today.it

