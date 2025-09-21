Scivola in acqua durante una battuta di pesca | ragazzo di 20 anni muore sotto gli occhi degli amici
Domenica tragica oggi, 21 settembre, a Cremona, dove un ragazzo è morto dopo essere caduto in un canale navigabile. La vittima è un ventenne di nazionalità romena.Scivola nel canale e muore a 20 anni Appassionato di pesca, il ragazzo era ospite di alcuni amici e con loro aveva raggiunto il canale. 🔗 Leggi su Today.it
Scivola in acqua e scompare: a vuoto le ricerche del 16enne. Il padre l’ha visto trascinato dalla corrente
Bimba scivola dal ponte dalla crociera Disney e finisce nell’oceano, il padre si tuffa e la salva: “Sono rimasti in acqua 20 minuti prima che arrivasse l’equipaggio”
Tragedia sfiorata al lago di Nemi, si tuffa in acqua e scivola contro gli scogli: ferito un 16enne
Scivola in acqua durante una battuta di pesca: ragazzo di 20 anni muore sotto gli occhi degli amici; Pescatore scivola dalla scogliera in Sicilia, trovato in mare il corpo senza vita del 44enne; Battipaglia, Flavio morto a 12 anni all'Acquafarm: l'ipotesi del colpo alla testa sullo scivolo e il vomito.
Scivola in piscina e batte la testa, bambino di 7 anni in ospedale in codice rosso - A fiume luglio era morto un bimbo caduto in piscina nel Salernitano, anch'esso di soli 7 anni. Si legge su rainews.it