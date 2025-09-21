Sciopero treni 22 settembre 2025 | gli orari e le fasce di garanzia

Incrociano le braccia per 23 ore i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Ecco tutto quello che c'è da sapere per chi deve mettersi in viaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sciopero treni 22 settembre 2025: gli orari e le fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: sciopero - treni

Cosa sapere sullo sciopero del 22 settembre per i trasporti; Sciopero generale del 22 settembre: gli orari di treni, autobus e metro, quali sono le corse garantite; Sciopero Trenitalia del 22 settembre 2025: i treni garantiti.

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Da fanpage.it

Cosa sapere sullo sciopero del 22 settembre per i trasporti - Lunedì 22 settembre ci sarà uno sciopero generale in tutta Italia, organizzato da diversi sindacati di base per dimostrare solidarietà ai palestinesi. ilpost.it scrive