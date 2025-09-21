Sciopero per Gaza il 22 settembre orari e fasce di garanzia di autobus metro funicolari e treni

Lunedì 22 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti per Gaza; gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi pubblici Eav, Anm e Ferrovie dello Stato a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre - X Vai su X

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 30mila persone a Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Lunedì blocchiamo tutto. Blocchi diffusi, fermi anche treni e mezzi Gtt; Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite; Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento.

Sciopero per Gaza il 22 settembre, orari e fasce di garanzia di autobus, metro, funicolari e treni - Lunedì 22 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti per Gaza; gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi pubblici Eav, Anm e Ferrovie dello Stato ... Come scrive fanpage.it

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - Coinvolti tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti sia locali che nazionali. Segnala msn.com