Sciopero per Gaza il 22 settembre orari e fasce di garanzia di autobus metro funicolari e treni

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 22 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti per Gaza; gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi pubblici Eav, Anm e Ferrovie dello Stato a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Oltre 30mila persone a Torino per Gaza, il 22 settembre è sciopero generale: Lunedì blocchiamo tutto. Blocchi diffusi, fermi anche treni e mezzi Gtt; Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite; Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento.

sciopero gaza 22 settembreSciopero per Gaza il 22 settembre, orari e fasce di garanzia di autobus, metro, funicolari e treni - Lunedì 22 settembre lo sciopero nazionale dei trasporti per Gaza; gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi pubblici Eav, Anm e Ferrovie dello Stato ... Come scrive fanpage.it

sciopero gaza 22 settembreSciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - Coinvolti tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, con possibili ripercussioni sui servizi al cittadino e sui trasporti sia locali che nazionali. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza 22 Settembre