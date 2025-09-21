Sciopero lunedì 22 settembre 2025 a rischio i mezzi Atm Trenord e Trenitalia Orari e fasce di garanzia

Milano, 21 settembre 2025 – Giornata di disagi in vista per chi si trova a viaggiare. Domani, lunedì 22 settembre, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale, al quale hanno aderito i trasporti pubblici cittadini di Milano e i trasporti ferroviari della Lombardia. La protesta, organizzata dai sindacati Cub, Adl e Sgb, riguarda la situazione mediorientale. Ed è stata indetta “contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele” ma anche contro “l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari” e “lo sfruttamento sul lavoro”. Atm. Trenitalia e Italo. Trenord. Altre manifestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

