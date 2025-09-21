Sciopero generale per Gaza si fermano anche i trasporti | a rischio corse di bus e treni

Sciopero generale lunedì 22 settembre, con possibili ripercussioni anche sui trasporti. I sindacati Usb, Cobas e Sgb hanno indetto uno sciopero generale a livello nazionale, che interessa vari settori tra pubblico e privato, con la partecipazione di Orsa Trasporti.La mobilitazione è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre; Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre; Sciopero generale per Gaza, si fermano anche i trasporti: a rischio corse di bus e treni.

'Blocchiamo tutto': lo sciopero generale per Gaza del 22 settembre. Corteo dalla rotonda dell'A1 - Lunedì 22 settembre è la giornata indetta dai sindacati di base: Usb ha proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private ... Riporta 055firenze.it

Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. Scrive lanazione.it