Sciopero generale per Gaza dai treni alla scuola | settori a rischio stop il 22 settembre

Dopo l’ agitazione del 19 settembre scorso, scatta la seconda giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) per esprimere solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Ad incrociare le braccia saranno, con modalità varie, i lavoratori che operano in diversi comparti, dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, dai porti ai taxi, ai quali va aggiunto il personale di scuole e università. Resta escluso invece il settore aereo. Ecco cosa sapere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero generale di 24 ore #lunedì: stop di ferrovie, trasporto pubblico, scuole, università e portuali; operante il comparto aereo. L'agitazione dei sindacati di base in risposta "al genocidio a Gaza, al blocco degli aiuti e alle minacce alla Global Sumud Flotil - X Vai su X

