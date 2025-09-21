Sciopero generale il 22 settembre a rischio treni scuola e trasporti | orari dei mezzi e chi si ferma

Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Possibili stop a treni, bus, metro e tram ma coinvolti anche Trenitalia, Italo e Trenord oltre a scuole, università, autostrade e personale marittimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Riporta fanpage.it

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Secondo wired.it