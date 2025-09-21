Sciopero generale disagi anche per lo stop ai treni | l' avviso di Ferrovie

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale - in adesione a uno sciopero generale - che interesserà anche il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ad esclusione del personale della Regione Calabria di Trenitalia: dalla mezzanotte alle ore 23 di lunedì 22. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre; Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite; Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre.

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Lo riporta fanpage.it

Sciopero 22 settembre, stop a Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia - Sciopero generale il 22 settembre: cancellazioni e ritardi per Trenitalia, Italo e Trenord. Come scrive quifinanza.it