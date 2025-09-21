Sciopero generale di oggi | gli orari di treni autobus metro e le corse garantite

Xml2.corriere.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sciopero generale di oggi gli orari di treni autobus metro e le corse garantite

© Xml2.corriere.it - Sciopero generale di oggi: gli orari di treni, autobus, metro e le corse garantite

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza; Anche Atm conferma lo sciopero: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero a Roma: oggi a rischio metro, bus e tram per 24 ore. Tutti i dettagli.

sciopero generale oggi orariSciopero generale oggi, 22 settembre 2025/ Stop a mezzi pubblici e trasporti: le fasce garantite - Sciopero generale oggi, 22 settembre 2025: le fasce garantite per i trasporti, i treni e i mezzi pubblici nelle principali città italiane ... Si legge su ilsussidiario.net

sciopero generale oggi orariSciopero generale lunedì 22 settembre: fermi treni, metro, bus e taxi. Scuola a rischio: «Blocchiamo tutto». Da Roma a Milano, gli orari e le fasce di garanzia - Sciopero generale di lunedì 22 settembre, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità tutte le info su orari e manifestazioni. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Oggi Orari