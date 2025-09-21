Sciopero generale di oggi | gli orari di treni autobus metro e le corse garantite

Il 22 settembre i sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sciopero generale di oggi: gli orari di treni, autobus, metro e le corse garantite

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Domani sciopero generale Stop di 24 ore proclamato dal sindacato di base. Il Tar sospende l'ordinanza del ministro Salvini. Alla Asl di Chieti si asterranno dal lavoro anche gli addetti ai Cup

Sciopero generale oggi per Gaza, a rischio scuola e trasporti ma anche taxi e navi - La scheda sullo sciopero di oggi per Gaza; Anche Atm conferma lo sciopero: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero a Roma: oggi a rischio metro, bus e tram per 24 ore. Tutti i dettagli.

Sciopero generale oggi, 22 settembre 2025/ Stop a mezzi pubblici e trasporti: le fasce garantite - Sciopero generale oggi, 22 settembre 2025: le fasce garantite per i trasporti, i treni e i mezzi pubblici nelle principali città italiane ... Si legge su ilsussidiario.net

Sciopero generale lunedì 22 settembre: fermi treni, metro, bus e taxi. Scuola a rischio: «Blocchiamo tutto». Da Roma a Milano, gli orari e le fasce di garanzia - Sciopero generale di lunedì 22 settembre, dai treni alle scuole, dai porti al trasporto locale alla sanità tutte le info su orari e manifestazioni. leggo.it scrive