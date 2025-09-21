Sciopero generale del 22 settembre pro Palestina | disagi per i trasporti pubblici anche in Abruzzo

Giornata difficile quella di lunedì 22 settembre anche in Abruzzo per lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato di base e che coinvolgerà quasi tutto il settore dei trasporti (tranne quello aereo e aeroportuale). Come riporta Today, ad aderire allo sciopero sono in particolare le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale: chi si ferma lunedì 22 settembre. Cortei per Gaza da Roma a Genova, da Milano a Bari - La protesta interesserà un’ampia fetta del Paese, con l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà al popolo palestinese, Lo stop interesserà dai treni alla scuola, previste oltre 60 manifestazioni ... quotidiano.net scrive

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Come scrive fanpage.it