Roma - La redazione, nel suo insieme, aderisce con convinzione allo sciopero generale indetto per il 22 settembre, riconoscendone le ragioni e condividendone le motivazioni di fondo. Lo sciopero rappresenta uno strumento legittimo di espressione collettiva, un segnale di partecipazione civile che non intendiamo ignorare né sottovalutare. Tuttavia, parallelamente alla scelta di sostenere questa iniziativa, riteniamo doveroso ribadire l’impegno che ci lega al nostro pubblico. Il giornalismo ha un patto imprescindibile con i lettori: quello di garantire un’informazione continua, accessibile e oggettiva, soprattutto nei momenti in cui l’attualità è segnata da emergenze che richiedono chiarezza, attenzione e responsabilità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Sciopero generale del 22 settembre: la nostra posizione tra adesione e responsabilità verso i lettor

