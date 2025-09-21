Sciopero generale | chi si ferma lunedì 22 settembre Cortei per Gaza da Roma a Genova da Milano a Bari

Roma, 21 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre l’Italia vivrà una giornata di forte mobilitazione sindacale e civile. "Saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno", ha dichiarato l’ Unione sindacati di base (Usb) che, insieme ad altre sigle come Cub, Adl e Sgb, ha indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Trasporti, scuole, università, porti e fabbriche: la protesta interesserà un’ampia fetta del Paese, con l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà al popolo palestinese e di sostenere la missione internazionale della Global Sumud Flotilla, partita con aiuti umanitari verso Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero generale: chi si ferma lunedì 22 settembre. Cortei per Gaza da Roma a Genova, da Milano a Bari

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - X Vai su X

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero lunedì di treni bus e metro | chi si ferma e quali sono le fasce garantite; L’Italia si ferma per Gaza | sciopero generale lunedì 22 settembre le fasce garantite di bus tram e metro; Sciopero generale lunedì 22 settembre | fermi treni metro e bus Da Roma a Milano tutti gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero generale: chi si ferma lunedì 22 settembre. Cortei per Gaza da Roma a Genova, da Milano a Bari - La protesta interesserà un’ampia fetta del Paese, con l’obiettivo dichiarato di esprimere solidarietà al popolo palestinese, Lo stop interesserà dai treni alla scuola, previste oltre 60 manifestazioni ... Da quotidiano.net

Sciopero generale lunedì 22 settembre, tutti gli orari e i servizi coinvolti - Ecco orari, fasce garantite e consigli utili per affrontare una giornata di disagi in tutta Italia. Scrive money.it