Sciopero generale a Roma il 22 settembre a rischio i mezzi Atac | gli orari di bus metro e tram

Lo sciopero indetto dai sindacati di base sarà a livello nazionale a partire dalla mezzanotte del 22 fino a quella del 23 settembre. A Roma coinvolto anche il servizio di Atac. Gli orari e le fasce garantite di bus, tram e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manifestazione per Gaza a Roma, lunedì 22 settembre l'Usb sarà a piazza dei Cinquecento; Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - Manifestazione a Roma e in tutta Italia; Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre.

Lo sciopero indetto dai sindacati di base sarà a livello nazionale a partire dalla mezzanotte del 22 fino a quella del 23 settembre

Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà