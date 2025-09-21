Sciopero generale a Milano il 22 settembre a rischio i mezzi Atm e Trenord | orari di bus metro e treni

Domani, lunedì 22 settembre, ci sarà uno sciopero generale nazionale per il genocidio dei palestinesi a Gaza. Aderiscono sia Atm che il gruppo Fs. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero generale di 24 ore #lunedì: stop di ferrovie, trasporto pubblico, scuole, università e portuali; operante il comparto aereo. L'agitazione dei sindacati di base in risposta "al genocidio a Gaza, al blocco degli aiuti e alle minacce alla Global Sumud Flotil - X Vai su X

Anche Atm conferma lo sciopero: gli orari di metro, bus e tram a Milano; Sciopero treni, metro e bus a Milano il 22 settembre 2025: orari, fasce di garanzia, scuole chiuse; Sciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti.

Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, oltre 60 manifestazioni previste. L’Usb: “Bloccheremo il Paese” - L'USB: "Saranno milioni i lavoratori che si fermeranno" ... Da ilfattoquotidiano.it

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Riporta wired.it