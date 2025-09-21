Sciopero generale 22 settembre lunedì da incubo | informazioni e orari

Si prospetta un inizio di settimana da incubo a causa di uno sciopero generale indetto dai sindacati per solidarietà nei confronti di Gaza. Ecco i dettagli Uno sciopero generale in solidarietà alla popolazione palestinese e di vicinanza alla missione della Flotilla. I l 22 settembre si prospetta una giornata da incubo per gli italiani. La protesta non riguarderà solamente il settore dei trasporti, ma anche in quello della scuola con università e istituti che sono pronti a chiudere. Naturalmente in questo caso gli alunni sono già stati avvisati e non ci dovrebbero essere particolari problemi. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sciopero generale 22 settembre, lunedì da incubo: informazioni e orari

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Si legge su fanpage.it

Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi - Lunedì 22 settembre in tutta Italia ci sarà uno sciopero generale, a sostegno della popolazione palestinese. Segnala ilpost.it