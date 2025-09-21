Sciopero a Roma itTaxi e Uri non aderiranno | Servizio regolare

Nessuno sciopero generale per i taxi romani. Almeno per coloro che aderiscono all'Unione Radiotaxi d'Italia e a itTaxi. Come fa sapere il presidente delle due associazioni, Loreno Bittarelli, le auto bianche saranno regolarmente in servizio lunedì 22 settembre. “La protesta è del tutto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - roma

Farmacie, sciopero di 4 ore oggi a Roma: la protesta dei dipendenti sul contratto

Roma, oggi sciopero delle farmacie per 4 ore. Cosa sapere

Sciopero dei treni, ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia. Disagi a Roma Termini

Sciopero a Roma domani lunedì 22 settembre. A rischio metro, bus e tram https://ift.tt/cTmCQXM - X Vai su X

Domani, lunedì 22 settembre, trasporto a rischio per sciopero generale nazionale di 24 h. Possibili disagi già da stanotte per le linee notturne. La protesta interesserà anche Roma Servizi per la Mobilità per cui potrebbero non essere - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero a Roma, itTaxi e Uri non aderiranno: Servizio regolare; Taxi, itTaxi: “Sciopero strumentale, domani servizio regolare”; Sciopero taxi: contraddizioni a destra.

Sciopero a Roma il 4 settembre 2025, a rischio bus, metro e tram: orari garantiti Atac - Sciopero dei mezzi pubblici a Roma nella giornata di domani, giovedì 4 settembre 2025, quando non è garantito il servizio di treni, bus e metro di Atac per quattro ore proclamato dal sindacato Sul. Scrive fanpage.it

Sciopero 4 e 5 settembre, a rischio bus, metro, tram e treni: orari e fasce di garanzia - Settembre di fuoco per gli scioperi: il primo generale nazionale è stato proclamato per giovedì 4 da Cgil, Uil, Cobas, Cub e Sgb che interesserà interesserà anche il trasporto pubblico. Come scrive leggo.it