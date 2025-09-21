Sciopero a Roma itTaxi e Uri non aderiranno | Servizio regolare

21 set 2025

Nessuno sciopero generale per i taxi romani. Almeno per coloro che aderiscono all'Unione Radiotaxi d'Italia e a itTaxi. Come fa sapere il presidente delle due associazioni, Loreno Bittarelli, le auto bianche saranno regolarmente in servizio lunedì 22 settembre. “La protesta è del tutto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

sciopero - roma

