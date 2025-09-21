Sciopero 22 settembre stop a Trenitalia Italo e Trenord | orari e fasce di garanzia

Lunedì 22 settembre è previsto uno sciopero generale che interesserà lavoratori pubblici e privati in tutta Italia. La protesta, indetta da alcune sigle sindacali di base, coinvolgerà diversi settori, con conseguenti disagi per scuole, uffici pubblici e trasporti. Tra i servizi più colpiti ci sarà la mobilità, con possibili stop a bus, metro e tram nelle principali città. Il trasporto ferroviario sarà uno dei settori più esposti. Trenitalia ha infatti confermato che lo sciopero riguarderà sia i convogli regionali sia quelli a lunga percorrenza. Anche se sono state previste fasce orarie di garanzia, i viaggiatori dovranno fare i conti con possibili cancellazioni e variazioni di orario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero 22 settembre, stop a Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

#Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, i settori a rischio stop - X Vai su X

Anche noi partecipiamo allo sciopero generale per Gaza. Lunedì 22 settembre scenderemo in piazza a Torino e non pubblicheremo nulla se non contenuti sulla mobilitazione e sul genocidio in corso. Lo facciamo con l'impegno di continuare a raccontare e div - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, dai treni alla scuola: settori a rischio stop il 22 settembre; Sciopero treni del 21-22 settembre 2025, 24 ore di stop nazionale: orari e fasce di garanzia; L’Italia si ferma per sciopero, da lunedì 22 settembre, in arrivo disagi per chi viaggia.

Sciopero 22 settembre, stop a Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia - Sciopero generale il 22 settembre: cancellazioni e ritardi per Trenitalia, Italo e Trenord. Lo riporta quifinanza.it

Sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti: orari dei mezzi e chi si ferma - Domani, lunedì 22 settembre 2025, è in programma uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza, che coinvolgerà ... Da fanpage.it