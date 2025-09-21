Sciopero 22 settembre per Gaza chi si ferma? Dai trasporti alle scuole Stop e manifestazioni città per città da Roma a Genova La guida

Sciopero per Gaza il 22 settembre, tutti i dettagli; Sciopero generale per Gaza del 22 settembre causerà forti disagi a trasporti e scuola: le fasce garantite; Lo sciopero generale di domani, a sostegno dei palestinesi.

sciopero 22 settembre gazaSciopero generale per Gaza lunedì 22 settembre: a rischio scuola e trasporti, anche taxi e navi - Mobilitazione di 24 ore con coinvolgimento di tutti i settori pubblici e privati. Segnala rainews.it

sciopero 22 settembre gazaSciopero generale per Gaza: il 22 settembre si fermano trasporti, scuola, università. Mobilitazioni in tutta Italia, in Veneto il blocco del porto di Venezia - Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il trasporto pubblico locale, le ferrovie, i porti, ma anche scuola e università in ... Si legge su ilgazzettino.it

