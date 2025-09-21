Scioperi disagi in vista per chi viaggia domani

Sono già numerosi gli scioperi in programma da domani e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. È quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Domani sciopero generale nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese. Nel settore ferroviario sarà dalla mezzanotte alle 23; nel trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità. Incrociano le braccia anche i taxi dalla mezzanotte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scioperi, disagi in vista per chi viaggia domani

