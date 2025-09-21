Sciarelli Nel mio programma mai così tanti malati di Alzheimer scomparsi che non trovano casa
L’intervista alla giornalista di Rai 3. “Siamo un osservatorio, ci segnalano persone sparite anche dalle Rsa. Vanno cercate subito: più passa il tempo e più è difficile aiutarle”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
sciarelli - programma
