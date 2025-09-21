"Non faremo alla destra il piacere di dividerci, ci presenteremo uniti anche nelle altre Regioni al voto". È quanto ha detto Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, in piazza Vittorio Veneto gremita a Macerata dove ha parlato assieme a Matteo Ricci, candidato presidente delle Marche. "Ci presentiamo a voi – ha aggiunto Schlein – con proposte serie e concrete su tante questioni contro le promesse altrui". Ed ecco i problemi. "Siamo per la difesa di una sanità pubblica, mentre nel centrodestra propendono per una a misura del portafoglio. Non tutti hanno la possibilità di rivolgersi al privato ed ecco che tantissimi marchigiani non riescono a curarsi e molti vanno nelle strutture pubbliche delle altre regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schlein fa il pieno in piazza: "Basta con una sanità a misura di portafoglio"