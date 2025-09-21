Schianto sulla Tangenziale Sud muore una 27enne

Il traffico lungo la Tangenziale Sud di Brescia è rimasto paralizzato per oltre un'ora e mezza nel pomeriggio di oggi, dopo un incidente costato la vita a una giovane automobilista di 27 anni. L'impatto, violentissimo, si è verificato poco dopo le 16 nel tratto compreso tra le uscite di San Zeno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

