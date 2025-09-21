Schianto sul lungomare a Motrone Moto sbatte contro una macchina Centauro in gravi condizioni
Potrebbe essere una distrazione, un calcolo errato delle distanze o una mancata precedenza ad aver causato il grave incidente avvenuto ieri mattina sul lungomare di Marina di Pietrasanta in località Motrone. Sono queste infatti le ipotesi su cui sta lavorando la polizia municipale di Pietrasanta, impegnata nel tutt’altro che facile compito di ricostruire la dinamica del violento scontro che ha coinvolto una moto e una macchina e che si è concluso con il ricovero in ospedale del centauro. Il giovane, un 24enne residente nel comune di Camaiore, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a causa soprattutto del trauma cranico e facciale subìto nel violento impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: schianto - lungomare
