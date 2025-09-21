Schiaffo alla povertà Sinner spiazza tutti | ecco come spende i suoi soldi

Sinner ha dovuto digerire molte sconfitte in questo 2025, dal Roland Garros fino ai più recenti US Open, ma di certo il portafogli non ne ha risentito. Il 2025 del tennis mondiale verrà ricordato come l’anno del perfetto equilibrio: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono spartiti i grandi trionfi Slam, due a testa, confermando la rivalità più elettrizzante del circuito. Ma se in campo la partita si gioca punto su punto, fuori dal rettangolo di gioco l’altoatesino sembra aver trovato un’accelerazione capace di portarlo avanti rispetto al rivale spagnolo. Gli introiti da sponsor e marketing raccontano infatti di un Sinner che ha ormai travalicato i confini dello sport, trasformandosi in un’icona capace di generare numeri da capogiro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

