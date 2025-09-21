Scendono in campo 600 studenti delle medie Oggi le esibizioni delle Federazioni sportive
Con il taglio del nastro si è ufficialmente aperta venerdì l’edizione 2025 di Sport in Fiera, l’appuntamento che riunisce atleti, tecnici, dirigenti, associazioni e appassionati di tutte le discipline sportive coinvolgendo i più giovani. La cerimonia inaugurale, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del mondo sportivo, ha dato il via a un ricco programma di eventi, dimostrazioni e incontri dedicati alla promozione della cultura dello sport e del benessere. "Quest’anno abbiamo voluto osare cominciando di venerdì – dice il presidente del Cons, Christian Forcellini – offrendo l’opportunità a tutta la cittadinanza di essere coinvolta e unendola anche a tante altre attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
