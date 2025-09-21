Scatola dei Primi Ricordi del Neonato Regalo per la Nascita Scarpine Celeste – idea regalo inter

Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Scatola Primi Ricordi cm 21x29x5,5, struttura esterna in carta laminata opaca e struttura interna in tessuto bianco, chiusura con elegante nastro in raso celeste. La Scatola contiene una Pergamena Nascita da compilare e 6 bustine in plastica trasparente per custodire il braccialetto della nascita, il primo dentino caduto, la prima ciocca di capelli tagliata, l’ impronta della manina e l’ impronta del piedino. La spaziosità della scatola (21x29x5,5 cm), inoltre, ti permetterà di riporre e conservare anche altri oggetti legati alla nascita del bambino come il primo ciuccio, il primo vestitino, la prima foto, la candela del battesimo, ecc. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Scatola dei Primi Ricordi del Neonato Regalo per la Nascita, Scarpine Celeste – idea regalo inter

