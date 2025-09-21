Scandone 88-71 sulla Miwa | sabato l’esordio in campionato

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo test precampionato positivo per la Scandone Avellino, che al PalaDelMauro supera la Miwa Cestistica Benevento con il punteggio di 88-71. Una prova incoraggiante per i biancoverdi, capaci di imporsi sin dalle prime battute grazie a intensità e qualità su entrambi i lati del campo. “Siamo stati bravi a partire subito forte sia in difesa che in attacco – ha commentato coach Titto Carone a fine gara –. Abbiamo giocatori di grandissima qualità e dobbiamo sfruttare tutto il loro potenziale, soprattutto adesso che il campionato è alle porte”. Nonostante le assenze di Cantone e con Cioppa non al meglio, la Scandone ha saputo reagire anche ai momenti di difficoltà, come spiegato dallo stesso allenatore: “Abbiamo sofferto leggermente ad inizio del terzo quarto, poi ci siamo ricompattati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

