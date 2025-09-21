Un’impresa estrema per l’atleta di lotta greco-romana, che è uscito dalla sua “zona di comfort” mettendosi alla prova. E grazie ai social ha raccolto più di tremila euro da donare a Fondazione Progetto Itaca. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Scalare il monte Bianco per la salute mentale: la raccolta fondi di Matteo Maffezzoli | Video