Scalare il monte Bianco per la salute mentale | la raccolta fondi di Matteo Maffezzoli | Video

Ilsecoloxix.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’impresa estrema per l’atleta di lotta greco-romana, che è uscito dalla sua “zona di comfort” mettendosi alla prova. E grazie ai social ha raccolto più di tremila euro da donare a Fondazione Progetto Itaca. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

scalare il monte bianco per la salute mentale la raccolta fondi di matteo maffezzoli video

© Ilsecoloxix.it - Scalare il monte Bianco per la salute mentale: la raccolta fondi di Matteo Maffezzoli | Video

In questa notizia si parla di: scalare - monte

Donati svela le sue corse infinite: "Ora vado a scalare il Monte Bianco"

Come mai c’erano soldati Usa a scalare il Breithorn a Cervina e sulle pendici del Monte Bianco

Scalare il Monte Bianco per la salute mentale: la raccolta fondi dell’ex Fiamme Oro Matteo Maffezzoli; In vetta Scalare le montagne fa crescere l’autostima ed è tornato di moda; Vuoi scalare il Monte Bianco? Paga 15 mila euro per i soccorsi e per l'eventuale sepoltura.

Scalare il Monte Bianco per la salute mentale: la raccolta fondi dell’ex Fiamme Oro Matteo Maffezzoli - romana, che è uscito dalla sua “zona di comfort” mettendosi alla prova. Come scrive ilsecoloxix.it

Monte Bianco, morti la dottoressa di Genova e il maestro di arrampicata dispersi. Il cordoglio degli amici di Nervi: “Inseguivano i loro sogni” - Insieme nell’ultimo e disperato tentativo di sfuggire al freddo glaciale dei 4. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Scalare Monte Bianco Salute