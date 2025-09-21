Sbandieratori senza tetto | Dove ci alleneremo il prossimo inverno?
MASSA MARITTIMA La nuova pavimentazione della palestra polivalente di Poggio è stata inaugurata, ma se alcune discipline sportive paiono soddisfatte di questo intervento arrivano mugugni, da parte degli ’ambasciatori nel mondo’ ovvero Compagnia Sbandieratori e Musici cittadini, che lamentano, nonostante il grande impegno che mettono per tutto l’anno nella preparazione delle uscite, si sentono emarginati e domandano. "Ma d’inverno dove mi alleno?" Fatte le prove con le bandiere, constatato che il piombo delle aste non danneggia il nuovo fondo della pista, ecco che viene fuori un problema legato agli orari a disposizione della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
