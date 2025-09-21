Sbancamento abusivo sul Sele | imprenditore nei guai
Ad Eboli i carabinieri forestali del Nucleo di Capaccio-Paestum, insieme al personale delle Guardie zoofile ambientali dell'associazione Accademia Kronos, hanno sequestrato un'area lungo la sponda destra del fiume Sele, all'interno della Riserva naturale Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita Marzano.
Individuati i responsabili di un vasto sbancamento di circa 2000 mq che aveva completamente distrutto la vegetazione spondale e ripariale del fiume Sele
Eboli, maxi sbancamento abusivo sul Sele: scatta il sequestro dell'area, denunciato imprenditore - Individuati i responsabili di un vasto sbancamento di circa 2000 mq che aveva completamente distrutto la vegetazione spondale e ripariale del fiume Sele