SBA chiude il precampionato contro Costone | ora la testa va al debutto in Serie C
Al Palasport Estra è calato il sipario sul precampionato della Scuola Basket Arezzo, che nell’ultima amichevole ha affrontato il Costone Siena, rivale ormai abituale delle ultime stagioni. Gli amaranto, guidati da coach Fioravanti, hanno dovuto fare a meno di Cazzanti (fermo per influenza) e di Lanucci (infortunio al ginocchio). Nonostante le assenze, la SBA ha disputato un primo quarto alla pari con i senesi, anch’essi privi di Zeneli, prima di subire nel secondo parziale il break che ha indirizzato la partita a favore del Costone. Nei due quarti finali gli ospiti hanno mantenuto un leggero vantaggio, aggiudicandosi l’incontro. 🔗 Leggi su Lortica.it
