SBA chiude il precampionato contro Costone | ora la testa va al debutto in Serie C

Lortica.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palasport Estra è calato il sipario sul precampionato della Scuola Basket Arezzo, che nell’ultima amichevole ha affrontato il Costone Siena, rivale ormai abituale delle ultime stagioni. Gli amaranto, guidati da coach Fioravanti, hanno dovuto fare a meno di Cazzanti (fermo per influenza) e di Lanucci (infortunio al ginocchio). Nonostante le assenze, la SBA ha disputato un primo quarto alla pari con i senesi, anch’essi privi di Zeneli, prima di subire nel secondo parziale il break che ha indirizzato la partita a favore del Costone. Nei due quarti finali gli ospiti hanno mantenuto un leggero vantaggio, aggiudicandosi l’incontro. 🔗 Leggi su Lortica.it

sba chiude il precampionato contro costone ora la testa va al debutto in serie c

© Lortica.it - SBA chiude il precampionato contro Costone: ora la testa va al debutto in Serie C

In questa notizia si parla di: chiude - precampionato

Il Napoli chiude il suo precampionato con un successo sull'Olympiakos: ancora in gol Lucca

Contro Costone si è chiuso il precampionato della Scuola Basket Arezzo; Dopo l'amichevole con Empoli la Scuola Basket Arezzo si presenta alla città; SBA chiude il precampionato contro Costone: ora la testa va al debutto in Serie C.

sba chiude precampionato controContro Costone si è chiuso il precampionato della Scuola Basket Arezzo - Al Palasport Estra è andata in scena l'ultima amichevole precampionato per la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti che ha affrontato il Costone Siena in una sfida classica delle ultime stagioni. Come scrive lanazione.it

sba chiude precampionato controSabato al Palasport Estra ultima amichevole per la SBA - Ultimo test precampionato per la Scuola Basket Arezzo che Sabato alle ore 19 affronteranno al Palasport Estra la Vismederi Costone Siena compagnia che partecipa al campionato di Serie B dove sfiderà g ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sba Chiude Precampionato Contro