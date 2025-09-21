Savino Del Bene buon test con San Giovanni in Marignano

Corrieretoscano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giovanni In Marignano-Savino Del Bene Volley: 1-3 (16-25, 18-25, 18-25, 25-17) SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 5, Bracchi 9, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L2), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi n.e., Kochurina 16, Tellone (L1), Caruso 2, Nardo 8, Straube. All.: Bellano. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Menon n.e., Traballi n.e., Bechis, Skinner 8, Ruddins 7, Franklin 10, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic, Mancini 2, Massaglia, Graziani 9, Nwakalor 2, Grossi (L2), Antropova 18, Weitzel 8, Gennari n.e.. All.: Gaspari. NOTE: Durata: 1 h 30? (24?, 23?, 22?, 21?). Attacco Pt%: 37% – 46%. Ricezione Pos% (Prf%): 58% – 57% (26% – 31%). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

