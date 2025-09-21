Roma, 21 settembre 2025 – Domenica 21 settembre Saturno raggiungerà l’opposizione, uno degli eventi più attesi del cielo di settembre insieme all’equinozio. L’opposizione si verifica quando la Terra si trova allineata tra il Sole e Saturno, ponendo il pianeta degli anelli nella posizione più favorevole per l’ osservazione. Grazie all’allineamento Saturno sarà illuminato in pieno apparendo particolarmente luminoso e visibile per tutta la notte. Si tratta di un’occasione preziosa per osservare il pianeta nelle migliori condizioni, proprio nei giorni vicini all’equinozio che annuncia l’ inizio dell’autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Saturno in opposizione: oggi 21 settembre lo show celeste in Italia. Da che ora e come vederlo