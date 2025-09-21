Saturno in opposizione | oggi 21 settembre lo show celeste in Italia Da che ora e come vederlo
Roma, 21 settembre 2025 – Domenica 21 settembre Saturno raggiungerà l’opposizione, uno degli eventi più attesi del cielo di settembre insieme all’equinozio. L’opposizione si verifica quando la Terra si trova allineata tra il Sole e Saturno, ponendo il pianeta degli anelli nella posizione più favorevole per l’ osservazione. Grazie all’allineamento Saturno sarà illuminato in pieno apparendo particolarmente luminoso e visibile per tutta la notte. Si tratta di un’occasione preziosa per osservare il pianeta nelle migliori condizioni, proprio nei giorni vicini all’equinozio che annuncia l’ inizio dell’autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bella #intervista #podcast in occasione dell'opposizione di Saturno. Se non sapete cos'è allora buon ascolto e grazie per avermi ospitata! Ep. 29 – #Saturno vicino alla #Terra - X Vai su X
Saturno al massimo splendore: il 21 settembre lo “show” del signore degli anelli. La notte di domenica 21 settembre regalerà uno spettacolo celeste imperdibile: l’opposizione di Saturno. Il pianeta con gli anelli raggiungerà la distanza minima dalla Terra per il - facebook.com Vai su Facebook
Il tempo degli anelli – Saturno in Opposizione - Saturno in opposizione il 21 settembre 2025: visibile tutta la notte con luminosità eccezionale e anelli quasi di taglio. Si legge su coelum.com