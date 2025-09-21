Sarri | Erroraccio di Tavares non so se tecnico o di superficialità Fino al 38? non c’erano sentori di sconfitta
. Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Lazio nel derby con la Roma. Ecco cosa ha detto: «C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. Abbiamo perso per un erroraccio, vediamo se . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: sarri - erroraccio
Sarri: "Abbiamo perso per un erroraccio. Non meritavamo la sconfitta" #ASRoma - X Vai su X
Sarri a Dazn: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per...».
Sarri: «Perso per un erroraccio, non so se tecnico o di superficialità. La solita incazzura per…» - Le parole del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della sua Lazi ... Lo riporta lazionews24.com
Lazio-Roma, Sarri: “Perso per un erroraccio. La panchina ha fatto bene al Taty…” - Le parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match odierno direttamente dal campo dell'Olimpico ... Riporta msn.com