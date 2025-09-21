Sarri e Gasp molto più che un derby | chi perde rischia

Lazio e Roma arrivano alla gara in un momento delicato: nessuna delle due può sbagliare, anche a costo di rinunciare allo spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri e Gasp, molto più che un derby: chi perde rischia

In questa notizia si parla di: sarri - gasp

Gasp-Sarri, è già un derby da brividi: vincerà la paura di perdere?

Lazio-Roma, le ultime dai campi: Sarri ritrova Castellanos. Gasp, dubbio El Shaarawy

Sacchi: "Sarri sfrontato, Gasp aggressivo. Sarà un derby show"

Sarri alla vigilia del derby: "Lazio deve lottare per 100 minuti per il nostro popolo" ? "Pedro? Ci affidiamo a lui" "Rispetto Gasp, ma domani saremo contro" "Di 6 derby ricordo solo quello perso. Si giocano per vincere" - X Vai su X

AS Roma Gasperini al debutto nel derby: «Una gara a sé» Gian Piero a Dazn: «Sarà una bella sfida con Sarri». E sulla sua Roma: «Contento del lavoro fatto» (GETTY IMAGES) ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA La prima volta non si scorda mai. E allora la - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Sarri lo conosce, Gian Piero Gasperini no: derby della Capitale mai così pericoloso e spericolato - I derby non saranno mai partite normali, nonostante il dispiego di idranti da parte degli allenatori per spegnerne le fiamme. Come scrive eurosport.it

Lazio e Roma, due cantieri aperti: Sarri e Gasp, test decisivo - Due allenatori cosi riconoscibili nelle loro idee di calcio si sfidano in uno scontro che vale di piu di una semplice partita ... Secondo msn.com