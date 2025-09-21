Sarri e Gasp molto più che un derby | chi perde rischia

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio e Roma arrivano alla gara in un momento delicato: nessuna delle due può sbagliare, anche a costo di rinunciare allo spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sarri gasp molto pi249Maurizio Sarri lo conosce, Gian Piero Gasperini no: derby della Capitale mai così pericoloso e spericolato - I derby non saranno mai partite normali, nonostante il dispiego di idranti da parte degli allenatori per spegnerne le fiamme. Come scrive eurosport.it

Lazio e Roma, due cantieri aperti: Sarri e Gasp, test decisivo - Due allenatori cosi riconoscibili nelle loro idee di calcio si sfidano in uno scontro che vale di piu di una semplice partita ... Secondo msn.com

