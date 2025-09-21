Sarri | Abbiamo perso per un erroraccio la Lazio non meritava la sconfitta

Ilnapolista.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vince il derby per 1-0 e lascia alla Lazio soltanto rimpianti. Alla vigilia il tecnico Maurizio Sarri aveva detto di ricordare solo i derby persi, adesso passano a due:  «La solita incazzatura e tristezza post derby perso l’altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0». Nel postpartita, ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua delusione per una sconfitta maturata dopo una gara che a suo giudizio i biancocelesti non avrebbero meritato di perdere Le parole di Sarri. Un «erroraccio» decisivo «C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sarri abbiamo perso per un erroraccio la lazio non meritava la sconfitta

© Ilnapolista.it - Sarri: «Abbiamo perso per un erroraccio, la Lazio non meritava la sconfitta»

In questa notizia si parla di: sarri - abbiamo

Lazio, Zaccagni: «Abbiamo visto questa cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno. Sarri? Siamo contenti che sia tornato»

Sarri: “Abbiamo perso per un erroraccio. Non meritavamo la sconfitta”; Sarri se la prende con Nuno Tavares dopo Lazio-Roma? Abbiamo perso per un erroraccio tecnico e di superficialità; Lazio, Sarri mastica amaro: Derby perso per un erroraccio.

sarri abbiamo perso erroraccioSarri: «Abbiamo perso per un erroraccio, la Lazio non meritava la sconfitta» - Nel postpartita del derby contro la Roma, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn ... Riporta ilnapolista.it

sarri abbiamo perso erroraccioSarri, disperazione derby: "Perso per un erroraccio, la Lazio meritava. Dia stava bene" - Il tecnico ha fatto il punto sulla sconfitta contro la Roma, deciso dalla rete di Pellegrini. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Sarri Abbiamo Perso Erroraccio