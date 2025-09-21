La Roma vince il derby per 1-0 e lascia alla Lazio soltanto rimpianti. Alla vigilia il tecnico Maurizio Sarri aveva detto di ricordare solo i derby persi, adesso passano a due: «La solita incazzatura e tristezza post derby perso l’altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0». Nel postpartita, ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua delusione per una sconfitta maturata dopo una gara che a suo giudizio i biancocelesti non avrebbero meritato di perdere Le parole di Sarri. Un «erroraccio» decisivo «C’è stata l’occasione per poter pareggiare, quattro cinque occasioni nitide. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: «Abbiamo perso per un erroraccio, la Lazio non meritava la sconfitta»