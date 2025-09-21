Saraniti si prende il Brindisi | vittoria ad Acquaviva con doppietta del bomber

Brindisireport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Con una doppietta del bomber Saraniti, il Brindisi Fc si impone in casa dell'Acquaviva delle Fonti, in una gara valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il centravanti, alla sua seconda presenza in biancazzurro, ha sbloccato la gara al 48', su calcio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: saraniti - prende

Saraniti si prende il Brindisi: vittoria ad Acquaviva con doppietta del bomber; Brindisi FC: è notte fonda.; Brindisi-Ugento 3-0, il tabellino della partita.

Saraniti si prende il Brindisi: vittoria ad Acquaviva con doppietta del bomber - 2) nella quinta giornata del campionato di Eccellenza. Da brindisireport.it

Il Brindisi cala il tris e torna alla vittoria contro l'Ugento: gran gol di Saraniti - Buona prestazione della squadra di mister Ciullo, che si riscatta dal pari di Campi ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Saraniti Prende Brindisi Vittoria