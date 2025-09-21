Sapete che Mario Biondi ha avuto 10 figli da 4 donne? Ecco chi sono

Mario Biondi, voce soul della musica italiana, è padre di dieci figli avuti da quattro donne diverse. Il cantante racconta la sua esperienza da papà e non esclude la possibilità di allargare ancora la famiglia. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Chi è Mario Biondi? Ecco tutte le curiosità del personaggio Dietro la voce calda e inconfondibile che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Mario Biondi custodisce una vita privata intensa e ricca di sorprese. Il cantante siciliano, infatti, è padre di dieci figli avuti da quattro donne diverse. Un quadro familiare che negli anni ha suscitato curiosità, discussioni e polemiche, ma che per lui rappresenta una grande ricchezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete che Mario Biondi ha avuto 10 figli da 4 donne? Ecco chi sono

In questa notizia si parla di: sapete - mario

Mario Naselli - facebook.com Vai su Facebook

Dallo Sferisterio un viaggio nel mondo con le mille anime di Mario Biondi: «Desideravo da tanto suonare qui; Pooh - Mario Biondi - Ci penserò domani; Luciano Ligabue: Ho deciso di farmi operare, se mi beccate in giro con le stampelle sapete perché.

“Avere dieci figli è impegnativo. Un altro? Non mettiamo limiti alla provvidenza, ma ora siamo concentrati su quello che abbiamo…”: così Mario Biondi - Il cantante parla della sua numerosa famiglia e dei progetti musicali, con la riedizione di "This is What You Are" e un tour nei teatri ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Mario Biondi: "Ho 10 figli da 4 donne, è impegnativo. L'undicesimo? Non metto limiti alla provvidenza" - Il cantante, già dieci volte papà, sembra che sia disposto ad allargare ulteriormente la famiglia che per lui è una "benedizione" ... Si legge su today.it