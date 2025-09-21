Santa Lucia del Mela Lillo Bisazza trovato morto dopo quattro giorni di ricerche
E' stato trovato morto, dopo quattro giorni di ricerche, Letterio Bisazza l’uomo di 71 anni scomparso dalla sua abitazione di Santa Lucia del Mela.Di lui si erano perse le tracce mercoledì scorso dalla sua abitazione di Santa Lucia. Si chiudono nel peggiore dei modi le ricerche portate avanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
