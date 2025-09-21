Santa Croce in Verde arriva Green Florence 2025 | tre giorni di gusto verde e sostenibilità
La sostenibilità nel cuore di Firenze. Dal 26 al 28 settembre 2025, Piazza Santa Croce a Firenze, Patrimonio Mondiale UNESCO, si trasformerà in un'oasi verde. L'evento Green Florence, organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, porterà un'installazione urbana senza precedenti: oltre 3.000 metri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo
Ripresi dalle telecamere sulla cima della facciata della chiesa di Santa Croce
Santa Croce, il giallo del video virale. L’ipotesi della scalata esterna. Al vaglio decine di videocamere
#GreenFlorence2025 prima edizione. Piazza Santa Croce diventa un parco verde! Italia7 racconta la nostra iniziativa: https://www.youtube.com/watch?v=mdZuKAb0cIM #eventifirenze #greenflorence #confcommerciofirenze #confcommerciofiar #confcomme - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si celebra: Esaltazione della Santa Croce http://santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #14settembre2025 #esaltazionedellasantacroce #esaltazionedellacroce #santissimocrocifisso #santacroce - X Vai su X
‘Santa’: Croce Verde, taglio del nastro per tre nuovi automezzi - «Domani sera alle 21, con la collaborazione della Festa della Primavera, inauguriamo tre mezzi nuovi: un’ambulanza Peugeot Boxer che servirà per il soccorso barellato; una Dacia Sandero e una Fiat Pan ... Si legge su msn.com
‘Santa’: don Sardella ha benedetto i tre nuovi mezzi della Croce Verde - Da Franco Borlenghi "Santa Magazine" Rimandata, la scorsa settimana, a causa del maltempo, si è svolta questa sera, nello spazio dell'Anfiteatro Bindi, ... Lo riporta levantenews.it