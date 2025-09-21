"Bufale" e verità sui macchinari contesi tra presidi sanitari, spostati dalla Pieve a Castiglione, il sindaco Risini ha scritto alla Regione e la risposta è arrivata in 24 ore. Il primo cittadino di Città della Pieve ha espresso "ferma contrarietà rispetto all’ipotesi di trasferire dei servizi di radiologia - nello specifico la TC Cone Beam e la MOC - dalla nostra struttura a quella di Castiglione del Lago". A questo si era aggiunta la segnalazione secondo cui le sedute aggiuntive programmate per ridurre le liste d’attesa senologiche saranno concentrate a Castiglione, determinando la chiusura per l’intera giornata del servizio ecografico presso la sede pievese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, macchinari ’contesi’: "Servizi di radiologia spostati a Castiglione"