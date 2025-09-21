Sanità | il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno La sanità che vorremmo in Toscana
Arezzo, 21 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre, ad Arezzo, si terrà un importante appuntamento con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà al convegno dal titolo “La sanità che vorremmo in Toscana”. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 17 presso l'Hotel Minerva (via Fiorentina 4). Un'occasione di confronto e di ascolto dedicata al futuro del sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di mettere il cittadino al centro delle politiche di salute e di immaginare una Toscana capace di garantire servizi più vicini, efficienti e moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sanit - ministro
Rete ospedaliera, liste d'attesa in sanità e cardiochirurgia di Taormina, vertice romano fra Presidente Schifani e Ministro Schillaci - facebook.com Vai su Facebook
Sanità | il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno La sanità che vorremmo in Toscana.
Arriva il ministro della salute Schillaci: "La sanità che vorremmo in Toscana" - Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà ad Arezzo lunedì 22 settembre per partecipare al convegno, in programma alle 17 all’ Hotel Minerva, in via Fiorentina 4. Da corrierediarezzo.it
Sanità: il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno “La sanità che vorremmo in Toscana” - Lunedì 22 settembre, ad Arezzo, si terrà un importante appuntamento con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà al convegno dal titolo “La sanità che vorremmo in Toscana”. Scrive lanazione.it