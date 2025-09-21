Sanfelice 1893 Banca Popolare apre la nuova filiale
Inaugurata a Pavullo, in via Giardini 136, la nuova filiale di Sanfelice 1893 Banca Popolare. L’apertura rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e radicamento sul territorio intrapreso dalla banca, da sempre vicina a famiglie, imprese e professionisti locali. Il taglio del nastro è stato condiviso dal presidente del consiglio di amministrazione della banca Flavio Zanini, dal direttore generale Vittorio Belloi, dal sindaco Davide Venturelli e dal consigliere della Regione Gian Carlo Muzzarelli. "L’apertura di una nuova filiale non è solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno verso la comunità" ha dichiarato il presidente Flavio Zanini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
