San Siro Inter spaccatura nel Consiglio Comunale? Cambiano le carte in tavola ecco cosa sta succedendo

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro Inter, si allarga la spaccatura nel Consiglio Comunale sul tema del futuro dell’impianto: cosa sta succedendo. La questione legata al nuovo stadio di Inter e Milan entra in una fase decisiva. Dopo anni di discussioni, rinvii e polemiche, la data chiave è fissata per lunedì 29 settembre, quando il Consiglio Comunale sarà chiamato a esprimersi sulla delibera relativa all’acquisizione del Meazza e delle aree circostanti da parte dei due club. Come riportato da Tuttosport, «l’ultimo capitolo della kafkiana trattativa tra Milan, Inter e la città di Milano è la delibera che dovrà votare il Consiglio Comunale lunedì 29 settembre». 🔗 Leggi su Internews24.com

san siro inter spaccatura nel consiglio comunale cambiano le carte in tavola ecco cosa sta succedendo

© Internews24.com - San Siro Inter, spaccatura nel Consiglio Comunale? Cambiano le carte in tavola, ecco cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, nuovo stadio per Inter e Milan e indagine: il riassunto dall’inizio; Cambia tutto per l’Inter, rottura del crociato e stop di 6 mesi: che mazzata; Curva Nord Inter spaccata e senza striscioni. Insulti social a Ferdico, resta solo Nino Ciccarelli: “Non molliamo”.

san siro inter spaccaturaSan Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini” - La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Segnala milano.repubblica.it

san siro inter spaccaturaSan Siro, stadio di proprietà di Inter e Milan/ Si va verso la vendita alle società (16 settembre 2025) - Sala conferma la vendita di San Siro a Milan e Inter con un accordo che ora dovrà essere discusso nella Giunta comunale ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: San Siro Inter Spaccatura