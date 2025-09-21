San Siro Inter spaccatura nel Consiglio Comunale? Cambiano le carte in tavola ecco cosa sta succedendo
San Siro Inter, si allarga la spaccatura nel Consiglio Comunale sul tema del futuro dell’impianto: cosa sta succedendo. La questione legata al nuovo stadio di Inter e Milan entra in una fase decisiva. Dopo anni di discussioni, rinvii e polemiche, la data chiave è fissata per lunedì 29 settembre, quando il Consiglio Comunale sarà chiamato a esprimersi sulla delibera relativa all’acquisizione del Meazza e delle aree circostanti da parte dei due club. Come riportato da Tuttosport, «l’ultimo capitolo della kafkiana trattativa tra Milan, Inter e la città di Milano è la delibera che dovrà votare il Consiglio Comunale lunedì 29 settembre». 🔗 Leggi su Internews24.com
San Siro, nuovo stadio per Inter e Milan e indagine: il riassunto dall’inizio; Cambia tutto per l’Inter, rottura del crociato e stop di 6 mesi: che mazzata; Curva Nord Inter spaccata e senza striscioni. Insulti social a Ferdico, resta solo Nino Ciccarelli: “Non molliamo”.
San Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini” - La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Segnala milano.repubblica.it
San Siro, stadio di proprietà di Inter e Milan/ Si va verso la vendita alle società (16 settembre 2025) - Sala conferma la vendita di San Siro a Milan e Inter con un accordo che ora dovrà essere discusso nella Giunta comunale ... Riporta ilsussidiario.net