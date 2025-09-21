San Siro Inter, si allarga la spaccatura nel Consiglio Comunale sul tema del futuro dell’impianto: cosa sta succedendo. La questione legata al nuovo stadio di Inter e Milan entra in una fase decisiva. Dopo anni di discussioni, rinvii e polemiche, la data chiave è fissata per lunedì 29 settembre, quando il Consiglio Comunale sarà chiamato a esprimersi sulla delibera relativa all’acquisizione del Meazza e delle aree circostanti da parte dei due club. Come riportato da Tuttosport, «l’ultimo capitolo della kafkiana trattativa tra Milan, Inter e la città di Milano è la delibera che dovrà votare il Consiglio Comunale lunedì 29 settembre». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro Inter, spaccatura nel Consiglio Comunale? Cambiano le carte in tavola, ecco cosa sta succedendo